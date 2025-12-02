Kayserili sporcu Türkmen, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile döndü

  • Haberler
Kayserili Sporcu Hikmet Gül Türkmen, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile döndü.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Hikmet Gül Türkmen, 23-29 Kasım 2025 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda yarı finalde İrlandalı rakibini mağlup ederek finale yükselmişti. 80 kiloda mücadele eden Türkmen, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Türkmen, İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle karşılandı.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Şehrimizde Boks sporu adına çok büyük gelişmeler var. Hem  alt yapıda hem de büyükler kategorisinde Hikmet Gül gibi sporcularımızın Olimpiyat yolunda ilerlemesi ve önemli bir organizasyonda Avrupa ikincisi olması bizi ziyadesi ile mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen başta değerli ailesine, antrenörü Mehmet Gürgen, İl Temsilcisi Metin Arısoy ve boks branşına gönül veren herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

