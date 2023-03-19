Kayserili sporcu üç yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri Bölgesi sporcularından Kübra Nur Özdemir, Wushu branşında şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Başarılı sporcu Özdemir, 3. kez Türkiye şampiyonu oldu.

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  • 19.03.2023 14:46
  • Güncelleme: 19.03.2023 16:15
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Kayserili sporcu üç yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Bölgesi sporcularından Kübra Nur Özdemir, Wushu branşında şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Başarılı sporcu Özdemir, 3. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası, Antalya’nın Kemer İlçesi’nde yapıldı. Kayseri’yi temsilen şampiyonada Kübra Nur Özdemir de yer aldı. Son iki yılı Türkiye Şampiyon olarak tamamlayan Kübra Nur Özdemir, bu yıl da kürsüyü kimseye bırakmadı. 60 kilo Light Sanda Genç Kızlar kategorisinde mücadele eden Kübra Nur Özdemir, yarı finalde İstanbullu rakibini ve finalde Nevşehirli rakibini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu Özdemir, son şampiyonluğu ile rekor tazelemiş oldu. Şampiyona sonrası Kayseri’ye dönen Kübra Nur Özdemir, şimdi ise gözünü Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’na dikti.

Özdemir, yeni şampiyonluklar için çalışmalarına kısa bir aranın ardından yeniden başlayacak.

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İHA

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