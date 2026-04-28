Kayserili sporcu Yağmur Koçak'tan Türkiye 3'üncülüğü
Eskişehir'de 20-24 Nisan tarihlerinde düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na Kayseri'den katılan Yağmur Koçak Türkiye 3'üncüsü oldu.
Eskişehir’de 20-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Yağmur Koçak önemli bir başarıya imza attı. Koçak, karışık çiftler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başarılı sporcu Yağmur Koçak ve antrenörü Abdurrahman Arslan’ı tebrik etti.