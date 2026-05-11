Kayserili sporcudan atletizmde Türkiye üçüncülüğü

Bursa Atıcılar Atletizm Sahası’nda 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarına Kayseri’den katılan Berat İşler önemli bir başarı elde etti. Uzun atlama branşında mücadele eden Berat İşler, 6.15 metrelik derecesiyle kişisel en iyi performansını geliştirerek Türkiye üçüncüsü oldu. Sergilediği başarılı performansla dikkat çeken genç sporcu, elde ettiği dereceyle kürsüye çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcu Berat İşler ile antrenörü Özge Tepedaş’ı tebrik etti.

(RHA)