  • Haberler
  • Spor
  • Kayserili sporcular ANALİG'de Türkiye 3'üncüsü oldu

Kayserili sporcular ANALİG'de Türkiye 3'üncüsü oldu

Kayseri'yi Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Finalleri'ne katılan Kayserili Sporcular Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kayserili sporcular ANALİG'de Türkiye 3'üncüsü oldu

Eski milli atlet olan Beden Eğitimi öğretmeni Süleyman Bekmezci ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü Makbule Bekmezci nezaretinde bölge şampiyonasında Eda Işıkgöz  gümüş, Nisanur Bölükbaşı bronz madalya kazanmış,  Ravzanur Yanar beşinci ve Belinay Meral altıncı olmuştu. Takım halinde bölge şampiyonu olan sporcular Türkiye Finalleri’ne gitmeye hak kazandı.  Kütahya’da yapılan Türkiye Finalleri’nde Nisanur Bölükbaşı, Eda Işıkgöz,  
Ravza Nur Yanar ve Belinay Merak’tan oluşan yıldız kızlar takımı Türkiye 3’üncüsü oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Matemtik Öğretmen Kolukırık: 'Bazı öğrencilerde geometri fobisi var'
Matemtik Öğretmen Kolukırık: “Bazı öğrencilerde geometri fobisi var”
CHP İzmir Vekili Sevda Kılıç, Şerafettin Bahadır'ın tehdit edildiği konusunda tanık ifadesi verdi
CHP İzmir Vekili Sevda Kılıç, Şerafettin Bahadır'ın tehdit edildiği konusunda tanık ifadesi verdi
'Huzur' uygulaması: 5 aranan şahıs yakalandı
‘Huzur’ uygulaması: 5 aranan şahıs yakalandı
Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye 2'ncisi oldu
Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye 2’ncisi oldu
102 noktada operasyon: 113 aranan şahıs yakalandı
102 noktada operasyon: 113 aranan şahıs yakalandı
Milletvekili Böhürler ve Prof. Dr. Buzpınar, Filistin meselesini Kayseri'de ele aldı
Milletvekili Böhürler ve Prof. Dr. Buzpınar, Filistin meselesini Kayseri’de ele aldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!