Kayserili sporcular ANALİG'de Türkiye 3'üncüsü oldu

Eski milli atlet olan Beden Eğitimi öğretmeni Süleyman Bekmezci ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü Makbule Bekmezci nezaretinde bölge şampiyonasında Eda Işıkgöz gümüş, Nisanur Bölükbaşı bronz madalya kazanmış, Ravzanur Yanar beşinci ve Belinay Meral altıncı olmuştu. Takım halinde bölge şampiyonu olan sporcular Türkiye Finalleri’ne gitmeye hak kazandı. Kütahya’da yapılan Türkiye Finalleri’nde Nisanur Bölükbaşı, Eda Işıkgöz,

Ravza Nur Yanar ve Belinay Merak’tan oluşan yıldız kızlar takımı Türkiye 3’üncüsü oldu.