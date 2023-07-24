Kayserili sporcular Balkan Atletizm Şampiyonasından derecelerle döndü

Büyükler Atletizm Balkan Şampiyonası Sırbistan’da gerçekleştirildi. Milli takımımız şampiyonadan 24 madalyayla döndü. Milli takıma Kayseri’den katılan 5 sporcu 6 dereceyle döndü.

Milli takıma Kayseri’den katılan sporcular ve dereceleri şu şekilde açıklandı;

Burcu Subatan 3 bin metrede ikincilik ve 5 bin metrede üçüncülük. Ramazan Baştuğ 5 bin metrede ikincilik. Ersin Tekal 3 bin metre su engellide üçüncülük. Turgay Bayram 3 bin metre su engellide ikincilik. Sümeyye Erol balkan 5 bin metrede ikincilik elde etti.