Kayserili sporcular Beyzanur ve Metin madalyayla döndü
Erzurum Palandöken Dağı'nda düzenlenen dağ bisikleti yarışlarında (MTB CUP) yer alan Kayserili sporcular Beyzanur Çemç birinci, Metin Uğur ise üçüncü olarak tamamlayarak madalyayla döndüler.
Erzurum Palandöken Dağı Dağ biskleti yarışlarına ev sahipliği yaptı. Organizasyonda toplam 6 ülkeden 210 sporcu yer aldı. Yarışlara Kayseri’den katılan Beyzanur Çemç birinci olarak altın madalya kazandı. Kayseri'den katılan bir diğer sporcu Metin Uğur ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.