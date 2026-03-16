  • Kayserili sporcular havalı silahlar müsabakalarından 6 madalya ile döndü

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Coşkun Abış Kupası final müsabakalarına Kayseri'den katılan sporcular 6 madalya kazandı.

10-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Havalı Silahlar Coşkun Abış Kupası final müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda mücadele eden Kayserili sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. U15 Mix kategorisinde yarışan sporculardan Fatma Güney ve Hasan Hüseyin Ayasılı Türkiye ikincisi olurken, Fatma Beren Adıgüzel ve Alp Gerçel Türkiye üçüncülüğünü elde etti. U21 kategorisinde genel sıralamada Türkiye üçüncüsü olarak final müsabakalarına katılma hakkı kazanan Elif Er, final etabında gösterdiği performansla Türkiye ikincisi oldu. U18 kategorisinde ise genel sıralamada Türkiye ikincisi olarak final müsabakasında mücadele eden Hale Derya Eroğlu, organizasyonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.
Yetkililer, müsabakalarda derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bakmadan Geçme

11 İlçede 10 bin Çocuk Ramazan Coşkusunu Yaşadı
11 İlçede 10 bin Çocuk Ramazan Coşkusunu Yaşadı
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti
Açık hava buz pisti başlıyor: Açılışa özel bayram sonuna kadar ücretsiz
Açık hava buz pisti başlıyor: Açılışa özel bayram sonuna kadar ücretsiz
Kayserili sporcular havalı silahlar müsabakalarından 6 madalya ile döndü
Kayserili sporcular havalı silahlar müsabakalarından 6 madalya ile döndü
Melikgazi'nin İkinci Bahar Evleri Ramazan'da da kapılarını açtı
Melikgazi’nin İkinci Bahar Evleri Ramazan’da da kapılarını açtı
Kayseri'de Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri yoğun ilgi gördü
Kayseri’de Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri yoğun ilgi gördü
