Kayserili sporcular havalı silahlar müsabakalarından 6 madalya ile döndü

10-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Havalı Silahlar Coşkun Abış Kupası final müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda mücadele eden Kayserili sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. U15 Mix kategorisinde yarışan sporculardan Fatma Güney ve Hasan Hüseyin Ayasılı Türkiye ikincisi olurken, Fatma Beren Adıgüzel ve Alp Gerçel Türkiye üçüncülüğünü elde etti. U21 kategorisinde genel sıralamada Türkiye üçüncüsü olarak final müsabakalarına katılma hakkı kazanan Elif Er, final etabında gösterdiği performansla Türkiye ikincisi oldu. U18 kategorisinde ise genel sıralamada Türkiye ikincisi olarak final müsabakasında mücadele eden Hale Derya Eroğlu, organizasyonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

