Kayserili sporcular Para ve Deaf Yüzme Milli Seçmelerinden madalyalarla döndü

Sivas'ta 19-22 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmelerinde farklı kategorilerde mücadele eden sporcular Kayseri'ye dereceler ile döndü.

Sivas’ta 19-22 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmelerinde farklı kategorilerde mücadele eden sporcular Kayseri’ye dereceler ile döndü. Sporculardan İrem Serra Kirtik, 400 Metre Serbest kategorisinde Türkiye 2’nciliği, 100 Metre Kelebek kategorisinde Türkiye 3’üncülüğü, 200 Metre Karışık kategorisinde Türkiye 4’üncüsü, 100 Metre Serbest kategorisinde Türkiye 4’üncüsü, 50 Metre Serbest kategorisinde Türkiye 4’üncülüğü ve 100 Metre Sırt kategorisinde Türkiye 5’inciliği elde etti.

Sporculardan Medine Ocak 2 altın madalyanın sahibi oldu. Sporcu Ocak, 800 Metre Serbest kategoride ve 200 metre serbest kategoride Türkiye Şampiyonu oldu. Ocak, 50 metre sırtüstü kategoride Türkiye 4’üncüsü, 50 ve 100 metre serbest kategoride Türkiye 5’incisi oldu.

Sporculardan Ecrin Bütün Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmelerinde farklı klasmanda 3 Türkiye 3’ncülüğü, 1 Türkiye şampiyonluğu aldı.

Haber Merkezi

