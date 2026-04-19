Kayserili sporculardan atıcılıkta 4 madalya sevinci

Mersin'de 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar İkinci Grup Müsabakalarında mücadele eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Kayserili sporculardan atıcılıkta 4 madalya sevinci

Mersin’de 17-19 Nisan tarihleri arasında Havalı Silahlar İkinci Grup Müsabakaları düzenlendi. Organizasyonda U21 kategorisinde yarışan Elif Er ile U18 kategorisinde mücadele eden Hale Derya Eroğlu gümüş madalyanın sahibi olurken, her iki sporcu da milli takım baraj puanını geçmeyi başardı. U15 kategorisinde yarışan Cemil Kerem Adıgüzel bronz madalya kazanırken, SEM ve U16 milli takım baraj puanını aşma başarısı gösterdi. U12 kategorisinde mücadele eden Elmira Uzun ise bronz madalya elde etti.

Yetkililer, elde edilen derecelerin gurur verici olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.
 

Haber Merkezi

