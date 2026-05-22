Kayserili Sporculardan Kick Boks Dünya Kupası'nda Önemli Başarı

Antalya’da 12-17 Mayıs tarihlerinde Kick Boks Dünya Kupası düzenlendi.

Müsabakalara 43 ülkeden 2 bin 985 sporcu katıldı. Sporcular derece elde etmek için kıyasıya yarıştı. Dünya Kupası’na Kayseri’den katılan sporculardan Olcay İrem Çelik ve Cafer Ahmet Uysal Dünya Kupası Şampiyonu, Ahmet Eren Boyraz Dünya Kupası 2’ncisi, Elif Ceren Uzunçakmak Genç Bayan Light Contact kategorisinde Dünya Kupası Şampiyonu, Ecrin Gülay Düzgün Genç Bayan Full Contact kategorisinde Dünya Kupası 2’nciliği, Berat Lütfi Doğan ise Erkek Point Fighting kategorisinde Dünya Kupası 3’üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dereceye giren sporcular ile antrenörlerini tebrik etti.