Kayserili sporculardan Manisa'da önemli başarı
Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Puanlı Türkiye Şampiyonası Ulusal 2. Etap Dağ Bisikleti Yarışı kapsamında, Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen Manisa Ferdi Zeyrek MTB Cup Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'nda önemli dereceler elde etti.
Manisa’da düzenlenen Ferdi Zeyrek MTB Cup Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı’nda U17 erkekler kategorisinde Metin Uğur ikinci, Buğrahan Karatay üçüncü olurken; U17 Kadınlar kategorisinde Beyzanur Çemç birinci, Berranur Erden ise ikinci sırada yer aldı. Ödüllü kısa parkur yarışında da başarılı sonuçlara imza atan sporculardan U17 erkekler kategorisinde Metin Uğur birinci, Buğrahan Karatay beşinci oldu. Yıldız Kadınlar kategorisinde ise Beyzanur Çemç birinciliği elde ederken, Berranur Erden dördüncü sırada yer aldı.
Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları ve antrenör Bayram Eroğlu’nu tebrik etti.
