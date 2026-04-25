Kayserili sporculardan Manisa'da önemli başarı

Manisa’da düzenlenen Ferdi Zeyrek MTB Cup Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı’nda U17 erkekler kategorisinde Metin Uğur ikinci, Buğrahan Karatay üçüncü olurken; U17 Kadınlar kategorisinde Beyzanur Çemç birinci, Berranur Erden ise ikinci sırada yer aldı. Ödüllü kısa parkur yarışında da başarılı sonuçlara imza atan sporculardan U17 erkekler kategorisinde Metin Uğur birinci, Buğrahan Karatay beşinci oldu. Yıldız Kadınlar kategorisinde ise Beyzanur Çemç birinciliği elde ederken, Berranur Erden dördüncü sırada yer aldı.

Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları ve antrenör Bayram Eroğlu’nu tebrik etti.

