Kayserili sporculardan Mas Güreşinde Önemli Başarı

Yozgat’ta düzenlenen şampiyonada 60 kilogram kategorisinde Hüseyin Ağaçcı, 65 kilogramda Ferhat Kocabaş ve 70 kilogramda Arda Kurtoğlu bronz madalya kazanarak Kayseri’ye gurur yaşattı.

Derece elde eden sporcular, şampiyona dönüşünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Ziyarette Mas Güreşi İl Temsilcisi İbrahim Yener, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yunus Ergin, KGSİM Spor Kulübü Başkanı Nihal Sert ile antrenör Deniz Gül Parlak da yer aldı.

Ali İhsan Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilk kez düzenlenen organizasyonda derece elde eden sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

(RHA)