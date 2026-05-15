Kayserili Sporculardan Türkiye Üçüncülüğü

Ankara'da 9-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Ahmet Koparan ve Gökhan Doğan, Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara’da 9-10 Mayıs tarihleri arasında Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada üstün performans sergileyen Ahmet Koparan M8 75 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Emniyet ERVA Spor Kulübü antrenörü Gökhan Doğan ise M2 81 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Sporcular, elde ettikleri derecelerle Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında yarışmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Sporcularımızın göstermiş oldukları üstün performans ve elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, uluslararası arenada da başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Haber Merkezi

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'den Açıklama: 'Yanlış Anlaşılmalar Söz Konusu'
Tomarza'da çeşme hayrı yaptıktan 4 gün sonra kazada öldü
Adalet Bakanı Gürlek: Kayseri ticaret ve sanayisiyle ön plana çıkıyor
İl Müdürü Saklav'dan Doludan Zarar Gören Tarım Alanlarında İnceleme
Bakan Gürlek, 'Yeni bir anayasayla üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır'
Kayseri'de hafta sonu: Gökgürültülü sağanak yağışlı
