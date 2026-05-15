Kayserili Sporculardan Türkiye Üçüncülüğü

Ankara’da 9-10 Mayıs tarihleri arasında Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada üstün performans sergileyen Ahmet Koparan M8 75 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Emniyet ERVA Spor Kulübü antrenörü Gökhan Doğan ise M2 81 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Sporcular, elde ettikleri derecelerle Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında yarışmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Sporcularımızın göstermiş oldukları üstün performans ve elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, uluslararası arenada da başarılarının devamını diliyoruz” dedi.