Kayserili sporculardan Yalova'da 4 madalya

’Şehitlerimize Rahmet Filistin’e Destek 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’ 4-7 Şubat 2025 tarihleri arasında Yalova’da düzenlendi. Şampiyonaya katılan Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları, 2 altın ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada Mira Özaktı, Pudao minikler kategorisi ve Bagua minikler kategorisinde iki altın alırken, Elif Sahra Çıtak Bagua yıldızlar kategorisinde bronz yine Belinay Şaptalı ise Xingyi yıldızlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenör Çiğdem Kiraz Şahin’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.