  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili Sudenas, Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 3 rekor kırdı

Kayserili Sudenas, Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 3 rekor kırdı

Kırıkkale'de düzenlenen Uluslararası Masterlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili yüzücü Sudenas Çakmak 3 kez Türkiye rekoru kırarak 2 kez de Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayserili Sudenas, Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 3 rekor kırdı

Uluslararası Masterlar 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 8-10 Kasım 2025 tarihleri arasında Kırıkkale’de düzenlendi. Yarışmaya Kayseri’den Sudenas Çakmak da katıldı. Genç sporcu 400 serbest içi 100 metre denemesi 100 metre Serbest yeni Türkiye rekoru, bin 500 metre serbest içi 800 metre rekor denemesi 800 metre serbest stilde yeni Türkiye rekoru ve 100 metre serbest stilde kendi rekorunu geliştirerek yeni Türkiye rekoru kırdı. Sudenas ayrıca 100 metre serbest stilde altın madalya, 200 metre serbest stilde altın madalya, 400 metre serbest stilde gümüş madalya ve bin 500 metre serbest gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin 153 İnfaz Koruma Memuru görev aldı
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin 153 İnfaz Koruma Memuru görev aldı
Kayseri'de DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi Tam Gaz
Kayseri'de DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi Tam Gaz
Talas'taki Okullarda Ara Tatil Temizliği
Talas'taki Okullarda Ara Tatil Temizliği
NNYÜ'den Polis Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması
NNYÜ'den Polis Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması
Kayseri'den ayrılan Suriyeli sayısı açıklandı
Kayseri’den ayrılan Suriyeli sayısı açıklandı
Başkan Büyükkılıç'a 'Ucuz Su Teşekkürü'
Başkan Büyükkılıç'a 'Ucuz Su Teşekkürü'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!