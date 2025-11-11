Kayserili Sudenas, Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 3 rekor kırdı
Kırıkkale'de düzenlenen Uluslararası Masterlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili yüzücü Sudenas Çakmak 3 kez Türkiye rekoru kırarak 2 kez de Türkiye Şampiyonu oldu.
Uluslararası Masterlar 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 8-10 Kasım 2025 tarihleri arasında Kırıkkale’de düzenlendi. Yarışmaya Kayseri’den Sudenas Çakmak da katıldı. Genç sporcu 400 serbest içi 100 metre denemesi 100 metre Serbest yeni Türkiye rekoru, bin 500 metre serbest içi 800 metre rekor denemesi 800 metre serbest stilde yeni Türkiye rekoru ve 100 metre serbest stilde kendi rekorunu geliştirerek yeni Türkiye rekoru kırdı. Sudenas ayrıca 100 metre serbest stilde altın madalya, 200 metre serbest stilde altın madalya, 400 metre serbest stilde gümüş madalya ve bin 500 metre serbest gümüş madalya kazandı.