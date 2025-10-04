Kayserili Sumud Filosu Yolcusu Turan, İstanbul'a indi
Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosundaki içlerinde Abdussamet Tuartn'ın bulunduğu 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist, THY ile İstanbul'a getirildi.
Aralarında Kayserili Abdussamet Turan'ın da bulunduğu Küresel Sumud Filosu, İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulmuştu. Bugün araların 36 Türk vatandaşımızın olduğu 137 Sumud aktivisti Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul'a getirildi
İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan saat 14.00'da kalkan Türk Hava Yolları (THY) uçağı saat 15.40'da İstanbul'a iniş yaptı.
