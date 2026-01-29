  • Haberler
  • Kayserili sürücülerin en çok yaptığı hata: 662 kişiye cezai işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde 430 araç/sürücüye cep telefonu ve 232 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 41 araç/sürücüye modifiyeli araç, 3 araç/sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmak, 186 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 33 araç/sürücüye makas atma, 232 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 111 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 54 araç/sürücüye ışık donanımı, 4 araç/sürücüye drift yapmak, 141 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 430 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

