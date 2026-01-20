Kayserili tanınmış iş adamına uyuşturucudan 25 yıl yapis

Mahkeme heyeti, M.E. ve D.E.’yi 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutuklanmalarına hükmetti. Sanıklardan İ.K. ise 20 yıl hapis ve 33 bin lira adli para cezası aldı. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak İ.K.’nin cezası 16 yıl 8 aya düşürüldü ve tutuklanmasına karar verildi.

Diğer sanıklar

Sanık İ.E., indirimler sonrasında 6 yıl 8 ay hapis ve 11 bin 660 lira adli para cezasına mahkûm edildi. Ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Davada yargılanan diğer sanıklar ise beraat etti.

Dava süreci

Karar duruşmasıyla birlikte dava sonuçlanırken, mahkeme heyetinin verdiği cezalar kamuoyuna duyuruldu.