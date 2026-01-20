  • Haberler
  • Türkiye
  • Kayserili tanınmış iş adamına uyuşturucudan 25 yıl yapis

Kayserili tanınmış iş adamına uyuşturucudan 25 yıl yapis

Kayseri'de 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti davasında karar açıklandı. Aralarında iş adamı M.E. ve kardeşi D.E.'nin de bulunduğu 11 sanık hakkında hüküm verildi.

Kayserili tanınmış iş adamına uyuşturucudan 25 yıl yapis

Mahkeme heyeti, M.E. ve D.E.’yi 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutuklanmalarına hükmetti. Sanıklardan İ.K. ise 20 yıl hapis ve 33 bin lira adli para cezası aldı. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak İ.K.’nin cezası 16 yıl 8 aya düşürüldü ve tutuklanmasına karar verildi.

Diğer sanıklar

Sanık İ.E., indirimler sonrasında 6 yıl 8 ay hapis ve 11 bin 660 lira adli para cezasına mahkûm edildi. Ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Davada yargılanan diğer sanıklar ise beraat etti.

Dava süreci

Karar duruşmasıyla birlikte dava sonuçlanırken, mahkeme heyetinin verdiği cezalar kamuoyuna duyuruldu.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Motorin'e 1 lira zam geliyor
Motorin’e 1 lira zam geliyor
Ülke genelindeki 'görev' dolandırıcılarını Kayseri Emniyeti çözdü: 29 gözaltı
Ülke genelindeki 'görev' dolandırıcılarını Kayseri Emniyeti çözdü: 29 gözaltı
Vali Çiçek'ten 'öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesine' takdir
Vali Çiçek'ten 'öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesine' takdir
Kayseri Uçak Bileti Günlük Sefer ve Kampanyalar
Kayseri Uçak Bileti Günlük Sefer ve Kampanyalar
Kayseri'ye yeni hastane müjdesi: 800 Yataklı hastane yapılıyor
Kayseri'ye yeni hastane müjdesi: 800 Yataklı hastane yapılıyor
Ömer Faruk Çarşıbaşı'ndan Elitaş ve Özhaseki'ye tavsiye: 'Yakışanı yapın lütfen!'
Ömer Faruk Çarşıbaşı'ndan Elitaş ve Özhaseki'ye tavsiye: 'Yakışanı yapın lütfen!'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!