Kayserili tanınmış iş adamına uyuşturucudan 25 yıl yapis
Kayseri'de 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti davasında karar açıklandı. Aralarında iş adamı M.E. ve kardeşi D.E.'nin de bulunduğu 11 sanık hakkında hüküm verildi.
Mahkeme heyeti, M.E. ve D.E.’yi 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutuklanmalarına hükmetti. Sanıklardan İ.K. ise 20 yıl hapis ve 33 bin lira adli para cezası aldı. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak İ.K.’nin cezası 16 yıl 8 aya düşürüldü ve tutuklanmasına karar verildi.
Diğer sanıklar
Sanık İ.E., indirimler sonrasında 6 yıl 8 ay hapis ve 11 bin 660 lira adli para cezasına mahkûm edildi. Ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Davada yargılanan diğer sanıklar ise beraat etti.
Dava süreci
Karar duruşmasıyla birlikte dava sonuçlanırken, mahkeme heyetinin verdiği cezalar kamuoyuna duyuruldu.