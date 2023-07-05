Kayserili TOHM yüzücüleri açık su yarışlarına hazırlanıyor

Çalışmalarına Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olimpik havuzunda devam eden TOHM Kayseri yüzme takımı haftada 11 antrenman yapıyor. Yüzme ve fitness antrenmanlarıyla Açık Su Yarışları ve Milli Takım Seçmelerine hazırlanan sporcular antrenörler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve TOHM Kayseri takımı antrenörü İbrahim Dağhan, “Açık Su Milli Takım Seçmelerine hazırlanıyoruz. Açık Su yarışlarında daha önce de mücadele etmiş, ulusal ve uluslararası alanlarda madalya kazanmıştık. Şu anda 3 sporcumuz Mehlika Kuzey, Ahmet Burak Işık ve Yusuf Özdene Sırbistan’ın Belgrad kentinde yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.