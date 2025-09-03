Kayserili Ünlü Film Yapımcısının acı günü: İlhan Bozdağ toprağa verildi
Kayserili ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ'ın ve Ak Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Salih Bozdağ'ın babası İlhan Bozdağ, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Kalabalık bir topluluk tarafından kılınan cenaze namazında Bozdağ ailesinin yakınları ve çok sayıda siyasi hazır bulundu.