  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili Ünlü Film Yapımcısının acı günü: İlhan Bozdağ toprağa verildi

Kayserili Ünlü Film Yapımcısının acı günü: İlhan Bozdağ toprağa verildi

Kayserili ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ'ın ve Ak Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Salih Bozdağ'ın babası İlhan Bozdağ, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Kayserili Ünlü Film Yapımcısının acı günü: İlhan Bozdağ toprağa verildi

Kayserili ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ'ın ve Ak Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Salih Bozdağ'ın babası İlhan Bozdağ, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Kalabalık bir topluluk tarafından kılınan cenaze namazında Bozdağ ailesinin yakınları ve çok sayıda siyasi hazır bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başka memleketlerin yöresel lezzetleri Bünyan'da tanıtılacak
Başka memleketlerin yöresel lezzetleri Bünyan'da tanıtılacak
Milletvekili Çopuroğlu 'Çarşı ve Pazar Günü'nde esnafla buluştu
Milletvekili Çopuroğlu “Çarşı ve Pazar Günü”nde esnafla buluştu
Kayseri'de bir firma daha taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine girdi
Kayseri'de bir firma daha taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine girdi
Kayserispor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam ediyor
Kayserispor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam ediyor
Bakan Ersoy Kültür Yolu Festivali için Kayseri'ye geliyor
Bakan Ersoy Kültür Yolu Festivali için Kayseri’ye geliyor
Mevlit Kandili: Hazreti Muhammed (a.s.)'ın Doğum Günü
Mevlit Kandili: Hazreti Muhammed (a.s.)'ın Doğum Günü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!