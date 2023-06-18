Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Kayserili Uzman Çavuş Mehmet Bozdoğan, görev yaptığı Van'da şehit oldu. Şehidin naaşı memleketi Kayseri'deki Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
- 18.06.2023 17:45
- Güncelleme: 18.06.2023 17:45
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Kayserili Uzman Çavuş Mehmet Bozdoğan, görev yaptığı Van’da şehit oldu. Şehidin naaşı memleketi Kayseri’deki Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Kayserili Uzman Çavuş Mehmet Bozdoğan Van’da görev esnasında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bozdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozdoğan’ın naaşı memleketi Kayseri’ye getirildi. Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı askeri törenle Fatih Toki Mezarlığına defnedildi.
1ha
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