Kayserili uzman çavuş ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz akşam saatlerinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Uzman Çavuş Ramazan Daylak yönetiminde bulunan araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Uzman Çavuş Ramazan Daylak ve hamile olduğu öğrenilen eşi Elmas Daylak yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti.

Nurhak ilçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel Uzman Çavuş Daylak’ın cenazesi, Pınarbaşı ilçesi Gültepe köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.