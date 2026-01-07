Kayserili Vali Trabzon'a atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile aslen Kayserili olan Tahir Şahin, Trabzon Valisi oldu.

Kayserili Vali Trabzon'a atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Valiler Kararnamesi yayınlandı. Buna göre 19 ile yeni vali atanırken 7 ilin valisi ise ‘Vali-Mülkiye Başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu kapsamda Kilis Valisi olarak görev yapan aslen Kayserili olan Tahir Şahin, Valilik Kararnamesi ile Trabzon Valisi olarak atandı.

TAHİR ŞAHİN KİMDİR?

Aslen Kayserili olan Tahir Şahin, 1977 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Adana’ da tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Şahin, 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Samsun-Ayvacık, Ardahan-Posof, Muş-Varto, Çanakkale-Lapseki, Gaziantep-Şahinbey ve İstanbul-Kağıthane ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararıyla Kilis Valiliği görevine atanan Şahin, 7 Ocak 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Trabzon’a atandı. Vali Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Merkezi

