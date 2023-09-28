Kayserili vatandaşların tercihi hamsi oluyor

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden lezzetli balık çeşitleri de sofralara dahil olmaya başladı. Denizlerde hamsi bolluğu yaşanırken fiyatı 75 lira olan hamsi Kayseri’de yine en çok tercih edilen balık oldu. Bu sene hamsinin bol olduğunu dile getiren Balıkçı Remzi Yılmaz, “Geçen seneye rağmen fiyatlar çok uygun. Geçen sene hamsi yoktu zaten palamut boldu. Palamut bolluğunda da zaten Kayserimiz bütün palamutları tüketti. Şimdi de palamut olmadığı için hamsi bol. 2 günden beri deniz estiğin için hamsi az. Bu yüzden biraz pahalı. Geçen seneye göre balığa zam gelmedi ama paranın bir değeri de kalmadı. Fiyatlar geçen senede bu senede aynı fiyat. Mazot fiyatlarının yükselmesinden dolayı biraz etiketlere yansıyor. Geçen seneye göre işlerimizde bir düşüş olmadı” ifadelerini kullandı.

‘LAGOS BU SENE ÇOK ÇIKTIĞI İÇİN UCUZLADI’

Geçen sene kilosu 500 liradan satılan lagos ise bu sene çok çıktığı için 250 liraya düştüğünü söyleyen Balıkçı Yılmaz, “Sezon açılalı 1 ay oldu vatandaşın tepkisi güzel fazla pahalı bulmuyor. Vatandaşlar fiyatlardan memnun, gelip alıyorlar. Kayseri halkı en çok hamsiyi tercih ediyor. En pahalı ürün lagos balığı. Kilosu 250 lira. Geçen sene 500 ila 600 liraydı. Lagos bu sene çok çıktığı için ucuzladı. Hamsi bu sene bol. Kayserili bu sene 40 lira, 50 lira dan fazla hamsi yemez sadece 2-3 gündür deniz estiği için hamsi çıkmıyor. Bu yüzden şu sıra biraz pahalı” şeklinde konuştu.

GÜNCEL BALIK FİYATLARI:

Hamsi: 75 Lira

İstavrit: 50 Lira

Çupra: 130 Lira

Somon: 120 Lira

Norveç Somunu: 140 Lira

İthal Uskumru: 85 Lira

Palamut: 185

Lüfer: 140 Lira

Levrek: 199-450 Lira

Lagos: 250 Lira

Mezgit: 174 Lira.