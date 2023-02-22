Kayserili Yazar Eliaçık'ın 'Yaşayan Kur'an' mealine toplatma kararı

Karara gerekçe olarak ise “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermesi” gösterildi. Sosyal medya hesabından karara tepki gösteren Eliaçık, toplatma kararının keyfi olduğunu söyledi.

Kayserili Yazar Eliaçık, paylaşımında "Bana göre de Diyanet’in meali hatta kendisi İslam dininin temel niteliklerine aykırı. Bu karar tek adamlığın giderek bir dinî diktatörlüğe dönüştüğünü göstermektedir." ifadelerini kullandı

