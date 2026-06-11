Kayserili Yazar Ömer Duman'ın 'Ulubatlı Hasan' Kitabı Okurlarla Buluştu

Yazarın Hayat Yolculuğu

Ömer Duman, lisans ve yüksek lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2003 yılında öğretmenlik mesleğine başladı. Çocukluk yıllarından itibaren yazıya duyduğu ilgiyi şiir kitaplarıyla taçlandırdı:

Dün Bugünden Daha Yakın

Şiirim Şiirin Olsun

Gönül Yankıları

Şiirlerinde vatan, millet, bayrak sevgisi, vefa, yalnızlık, hasret ve ölüm gibi temaları işleyen Duman, edebiyat yolculuğunu öykü alanında da sürdürdü.

Engelleri Aşan Bir Kalem

Hayatında önemli sınavlarla karşılaşan Duman, yüzde 98 engelli olmasına rağmen akülü sandalye ile yaşamına devam ediyor. Ancak bu durum onu üretmekten ve paylaşmaktan alıkoymadı. Eşi, çocukları, dostları ve öğrencilerinin desteğiyle hayata sıkı sıkıya tutunan yazar, “İnsanın en büyük gücü, karşılaştığı engellerden değil; onları aşmak için gösterdiği mücadeleden gelir” diyerek azmini ortaya koyuyor.

“Ulubatlı Hasan” Kitabı

Yeni eseri “Ulubatlı Hasan”, geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran, tarihî ve kültürel değerleri merkeze alan bir öykü kitabı.

Anadolu insanının yaşamından, geleneklerinden ve inançlarından izler taşıyor.

Karakterler, samimiyet, dürüstlük, vefa ve dayanışma gibi değerleri ön plana çıkarıyor.

Akıcı ve sade diliyle her yaştan okuyucuya hitap ediyor.

Özellikle millî ve manevî değerlere ilgi duyan okurlar için anlamlı bir okuma deneyimi sunuyor.

Duman, bu eserle amacının kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak ve okuyucuların gönlünde kalıcı izler bırakmak olduğunu ifade ediyor.