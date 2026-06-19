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Kayserili Yazarın Kitabı Sosyal Medyada Yüzbinlerce Kişi Tarafından Takip Edildi

Kayserili roman ve hikaye yazarı Abdullah Ayata'nın geçtiğimiz aylarda çıkan 'Uzaylılar Kayseri'de kitabı, sosyal medya fenomeni Youtuber Kazıklı Maria'da iki bölüm halinde ele alındı.

Kayserili Yazarın Kitabı Sosyal Medyada Yüzbinlerce Kişi Tarafından Takip Edildi

Kayserili Yazar Abdullah Ayata'nın kaleme almış olduğu ve uzaylıların Kayseri'nin Talas ilçesine Arg gezegeninden yolculuğunu, halkla iletişimini ve yöreye adaptasyonunu akıcı bir dille konu alan ve Talas Belediyesi Yayınları arasından çıkan 'Uzaylılar Kayseride' kitabı sosyal medya okur grupları içinde yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya platformlarında tahlil, analiz ve kritize edildi.

Kayserili Yazarın Kitabı Sosyal Medyada Yüzbinlerce Kişi Tarafından Takip Edildi

Uzaylıların yerel Kayserili halkla münasebetlerini  ve sosyal ilişkilerini, roman diliyle kaleme alan yazarın bu kitabı aynı zamanda Kayseri'nin değerlerini değişik çevrelere tanıtımına da katkı sağlıyor.
Kazıklı Maria platformunun sunucusu tarafından defalarca teşekkür edilen Kayserili Yazar Abdullah Ayata'nın kitabı sürükleyici bir şekilde yüzbinlerce okura analiz edilip, tahlil ediliyor.

Muhafazakar yapısıyla Kayseri değerlerinin Arg gezegeninden gelen uzaylılara anlatıldığı bölümler, biraz ti'ye alınsa da okurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

"Uzaylılar Kayseri'de ????????" Kitabını İnceliyoruz...

Haber Merkezi

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Kayserili Yazarın Kitabı Sosyal Medyada Yüzbinlerce Kişi Tarafından Takip Edildi
Kayserili Yazarın Kitabı Sosyal Medyada Yüzbinlerce Kişi Tarafından Takip Edildi
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