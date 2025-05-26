Kayserili yazarlar, kitapseverlerle buluşuyor

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Kızılay Kayseri işbirliği ile 1. Kayseri Yazar-Okur Buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Kayserili yazarlar, kitapseverlerle buluşuyor

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’ne üye yazarların yanı sıra diğer yazarlarında katılacağı “1. KAYSERİ YAZAR-OKUR BULUŞMALARI” programı Kızılay’ın Ok Burcundaki yerinde gerçekleştirilecek. 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek açılış programı ile başlayacak olan etkinlik Pazar gününe kadar devam edecek. Saat 10.00 ve 19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak etkinlikte, kitapseverler yazarlarla sohbet etme, kitap alma ve yazarlarla kitapları ile ilgili sohbet etme imkanı bulacaklar.

Haber Merkezi

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