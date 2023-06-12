Kayserili yetenek gol kralı oldu

Kayserispor'un altyapısından yetişen ve gelecek vaat eden Yiğit Türkan, transfer olduğu Corendon Alanyaspor forması ile ilk sezonda 20 gol atarak gol kralı oldu.

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  • 12.06.2023 10:57
  • Güncelleme: 12.06.2023 11:16
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Kayserili yetenek gol kralı oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un altyapısından yetişen ve gelecek vaat eden Yiğit Türkan, transfer olduğu Corendon Alanyaspor forması ile ilk sezonda 20 gol atarak gol kralı oldu.

Kayserispor altyapısında 5 yıl forma giyen 12 yaşındaki genç yetenek Yiğit Türkan, Mustafa Uğur Futbol Okulu’nda Zeki Akparlar tarafından keşfedildi. Kayserili Teknik Direktör Zeki Akparlar tarafından Corendon Alanyaspor’a Yiğit Türkan ve Kağan Çetinkaya tavsiye edildi. Takımın antrenmanlarına çıkan Yiğit ve Kağan, Corendon Alanyaspor tarafından hemen transfer edilerek geçen yıl Alanya’ya götürüldü. Corendon Alanyaspor U12 takımı olarak sahaya çıkan Yiğit Türkan ve Kağan Çetinkaya başarılı bir sezon geçirdi. Yiğit çıktığı maçlarda 20 gol atarken, Kağan ise 19 gol atarak rakip fileleri havalandırdı.

‘Kayserili Messi’ olarak da bilinen Yiğit Türkan, ilk sezonunda Corendon Alanyaspor formasıyla gol kralı olurken, Corendon Alanyaspor U12 takımı namağlup şampiyon oldu.

İHA

Kayseri Gündem
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