Kayserili yüz ücüler Açıksu Avrupa Gençler Şampiyonası için Yunanistan’a gitti

Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olarak milli takıma girmeye hak kazanan sporcular ulusal ve uluslararası yarışlarda madalya için mücadele ediyor. Daha önce kulvar yarışları dışında açıksu yarışlarında da madalya elde eden Kayseri TOHM yüzme takımı sporcuları yeni bir müsabakaya gitti. Yunanistan’ın Corfu adasında yapılacak olan Açıksu Avrupa Gençler Şampiyonası’na Kayseri’den 5 sporcu 2 antrenör gitti. Kayserili yüzücüler burada madalya için kulaç atacak.