Kayserili yüzücüler Açık Su Yarışları'ndan 3 altın 1 bronz madalya kazandı

 Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri yüzme takımı sporcuları son olarak Açık Su Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışlarında mücadele ederken 3 sporcu altın 1 sporcu ise bronz madalya kazandı.

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  • 17.07.2023 14:10
  • Güncelleme: 17.07.2023 14:10
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Kayserili yüzücüler Açık Su Yarışları'ndan 3 altın 1 bronz madalya kazandı

Açık Su Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışlarının sonuncusu Alanya’da düzenlendi. Yarışlara TOHM Kayseri Yüzme takımı sporcuları da katıldı. Müsabakalar sonunda Kayserili sporculardan Mehmet Muhammed Yusuf Özden 7,5 K mesafesinde Mehmet Efe Yılmaz 7,5 K mesafesinde Türkiye Şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa Gençler Şampiyonasında temsil etme hak kazandı. Yine Kayserili sporculardan Hikmet Sami Kopargil 5 K mesafesinde Türkiye Şampiyonu olurken Mehmet Sezen Akanda Boz 7.5 K mesafesinde Türkiye üçüncüsü olarak ülkemizi Comen Cup’ta temsil etme hakkı kazandı. Kayserili sporcular yarışlardan toplamda 4 madalya ile dönmüş oldu.

1ha

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