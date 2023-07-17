Kayserili yüzücüler Açık Su Yarışları'ndan 3 altın 1 bronz madalya kazandı
Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri yüzme takımı sporcuları son olarak Açık Su Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışlarında mücadele ederken 3 sporcu altın 1 sporcu ise bronz madalya kazandı.
- 17.07.2023 14:10
- Güncelleme: 17.07.2023 14:10
- 59
Açık Su Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışlarının sonuncusu Alanya’da düzenlendi. Yarışlara TOHM Kayseri Yüzme takımı sporcuları da katıldı. Müsabakalar sonunda Kayserili sporculardan Mehmet Muhammed Yusuf Özden 7,5 K mesafesinde Mehmet Efe Yılmaz 7,5 K mesafesinde Türkiye Şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa Gençler Şampiyonasında temsil etme hak kazandı. Yine Kayserili sporculardan Hikmet Sami Kopargil 5 K mesafesinde Türkiye Şampiyonu olurken Mehmet Sezen Akanda Boz 7.5 K mesafesinde Türkiye üçüncüsü olarak ülkemizi Comen Cup’ta temsil etme hakkı kazandı. Kayserili sporcular yarışlardan toplamda 4 madalya ile dönmüş oldu.