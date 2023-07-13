Kayserili yüzücüler finale yükseldi

Kayserili yüzücüler, Nevşehir’de düzenlenen yüzme yarışmalarında finale kaldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme müsabakaları, Nevşehir’de bir çok ilden gelen sporcunun katılımı ile düzenlendi. Yarı final yüzme müsabakalarında, Kayseri’nin erkek takımı başarıya imza atarak birinci olurken, kız takımı ise yarışmalarda ikinci oldu.

Kayserili yüzücüler, Adana’da düzenlenecek olan Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, finale kalan yüzücüleri başarılarından dolayı kutladı.