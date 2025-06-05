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Kayserili yüzücüler İrem Serra ile Melisa 8 dereceyle döndü

Giresun'da düzenlenen Para Yüzme Kulüpler arası Türkiye Şampiyonası Deaf Yüzme Milli Takım seçmelerine katılan İrem Serra Kirtik ile Melisa Şahin 4'er derece ile döndü.

Kayserili yüzücüler İrem Serra ile Melisa 8 dereceyle döndü

Para Yüzme Kulüpler arası Türkiye Şampiyonası Deaf Yüzme Milli Takım seçmeleri 27-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Giresun’da düzenlendi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin müsabakalarda verdikleri mücadele İrem Serra Kirtik 400 metre serbest stilde Türkiye Şampiyonu, 100 metre Serbest stilde Türkiye 2’ncisi, 50 metre serbest ve 100 metre kelebek stilde Türkiye 3’üncüsü oldu. Müsabakalara Kayseri’den katılan bir diğer sporcu Melisa Şahin ise 400 metre serbest stilde Türkiye 2’ncisi, 100 metre serbest ve 200 metre karışık stilde Türkiye 4’üncüsü , 50 metre Serbest Türkiye 5’incisi oldu. Genç sporcular İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Gençlik Oyunlarında (EYOF) ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Haber Merkezi

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