Kayserili yüzücülerden 3 madalya

Denizli'de yapılan 12 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

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  • 05.12.2023 14:20
  • Güncelleme: 05.12.2023 14:20
Kayserili yüzücülerden 3 madalya
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Denizli’de yapılan 12 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 1-3 Aralık tarihleri arasında Denizli’de yapılan 12 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali’nde önemli başarılara imza attı. Sporculardan Mehmet Dağhan Çaylan 400 metre serbest stilde A3 barajı geçerek altın madalyanın sahibi oldu. Çaylan ayrıca, 50 metre sırtüstü stilde A2, 100 metre sırtüstü stilde A2, 200 metre sırtüstü stilde A2 barajını aştı. Kayserili sporculardan Elif Nur Arduç, 100 metre serbest stilde A2 barajı geçerek gümüş madalyaya uzanırken 200 metre Ferdi karışık A150 metre kelebek stilde A1’da barajını geçti. 200 metre Kurbağalama Stilde ise A1 barajı geçen Yağmur Berra Bağcıvan ise bronz madalya alırken, 100 metre kurbağalama stilde A2, 50 metre kurbağalama stilde A1 barajlarını geçmeyi başardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenör Ferhat Kaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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