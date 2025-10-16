Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor
Kayseri'de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 479 araç/sürücüye cep telefonu, 314 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 285 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 152 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 314 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 285 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 479 araç/sürücüye cep telefonu, 11 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 12 araç/sürücüye drift yapmak, 44 araç/sürücüye makas atma, 133 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 24 araç/sürücüye ışık donanımı ve 75 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.