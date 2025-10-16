  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor

Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor

Kayseri'de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 479 araç/sürücüye cep telefonu, 314 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 285 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 152 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 314 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 285 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 479 araç/sürücüye cep telefonu, 11 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 12 araç/sürücüye drift yapmak, 44 araç/sürücüye makas atma, 133 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 24 araç/sürücüye ışık donanımı ve 75 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 9 ay içerisinde 25 bin 750 konut satıldı
Kayseri'de 9 ay içerisinde 25 bin 750 konut satıldı
Kayseri semt pazarlarındaki fiyatlar
Kayseri semt pazarlarındaki fiyatlar
Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor
Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor
İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen şahıslarla ilgili açıklama
İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen şahıslarla ilgili açıklama
'Kentsel Dönüşümün Kalbinde İnsan Var'
“Kentsel Dönüşümün Kalbinde İnsan Var”
Büyükkılıç'tan Öğrencilere Destek ve Bilim Festivali Daveti
Büyükkılıç'tan Öğrencilere Destek ve Bilim Festivali Daveti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!