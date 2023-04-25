Kayserililer Ayşe Böhürler'i sevdi

Siyasi çalışmalar kapsamında ev sohbetleri ve bir takım ziyaretlere katılan Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, kısa süre içinde Kayserililerin takdirini kazanmayı başardı.

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  • 25.04.2023 16:45
  • Güncelleme: 25.04.2023 17:21
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Kayserililer Ayşe Böhürler'i sevdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Siyasi çalışmalar kapsamında ev sohbetleri ve bir takım ziyaretlere katılan Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, kısa süre içinde Kayserililerin takdirini kazanmayı başardı.

Hanımefendi kişiliği ve mütevazi entellektrüel birikimiyle kısa süre içinde Kayserililerin gönlünü fethetmeyi başaran Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, tanışanlar ve dinleyenler tarafından 'Kayseri'nin en okumuş milletvekili adayı' olarak nitelendiriliyor.

Haber Merkezi

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