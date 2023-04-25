Kayserililer Ayşe Böhürler'i sevdi

Siyasi çalışmalar kapsamında ev sohbetleri ve bir takım ziyaretlere katılan Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, kısa süre içinde Kayserililerin takdirini kazanmayı başardı.

Hanımefendi kişiliği ve mütevazi entellektrüel birikimiyle kısa süre içinde Kayserililerin gönlünü fethetmeyi başaran Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, tanışanlar ve dinleyenler tarafından 'Kayseri'nin en okumuş milletvekili adayı' olarak nitelendiriliyor.