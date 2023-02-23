Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kayseri’de kurulan Deprem Koordinasyon Merkezi’nden şimdiye kadar yardım malzemesi taşıyan 361 tır deprem bölgelerine gönderildi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bütün yaptığımız çalışmalar imzaladığımız protokol çerçevesinde gerçekleşti” dedi.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve 10 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzedelerin ve bölgelerin yaralarının sarılması için Kayseri’de teyakkuza geçildi. Kayseri Serbest Bölge ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında kurulan Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi’nde de toplanan yardımlar deprem bölgelerine gönderildi. Kayseri Serbest Bölge ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri OSB’de düzenlediği basın toplantısında merkezin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Palancıoğlu, “Geçirmiş olduğumuz büyük felaketten dolayı tüm ülkemize ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Allah rahmet eden kardeşlerimize rahmet etsin, yaralılarımıza da acil şifa versin. Bir daha da böyle büyük afetleri ve felaketleri göstermesin. Bizlerde Kayseri olarak deprem bölgesine en yakın illerin arasında olduğumuzdan dolayı özellikle Maraş başta olmak üzere deprem bölgelerinde yaşayanların aileleri, yakınları ve burada bulunan vatandaşlarımız olduğundan dolayı bizden hem beklenti büyüktü hem de çabamızın fazla olması gerekiyordu. Bu sebeple deprem olur olmaz yarım saat içerisinde organize olarak biz serbest bölge başkanı olarak sanayi ve ticaret odası başkanlarımız, OSB başkanlarımız, ticaret borsamızla beraber burada sivil bir oluşum ile deprem bölgesine gidecek olan yardımları koordine etmek üzere merkez kurmaya karar verdik. Valimizin de talimatıyla bu işi burada hayata geçirdik. Organize müdürlüğümüzün fuar alanını lojistik merkezi yaparak burada çalışmalara başladık. Bütün yaptığımız çalışmalar imzaladığımız protokol çerçevesinde gerçekleşti. Ayni yardımları aldık ve deprem bölgelerine gönderdik. Nakdi yardımların tamamını da Kızılay Kayseri Şubemiz tarafından organize edildi. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız ve hayırseverlerimiz maddi yardımlarını Kızılay’a yatırdı. Burada öncelikli olarak satın almak komisyonları oluşturduk. Burada oluşturduğumuz yapı çok hızlı bir şekilde faaliyete geçti. Bu yapı sayesinde ilk gün 17 tır yardım malzemesini farklı deprem bölgelerine ulaştırdık. Arkadaşlarımızı organize ederek lojistik yazılı hazırlandı. Buradan giden mallar, teslim edilen mallar bu yazılım sayesinde hem kayıt altına alındı hem de teslim tesellüm tutanağı şeklinde ilgili sorumluların imzası altına alındı. Yardımlarda hiçbir kurumun logosu olmadan, ismi olmadan deprem bölgesi yardım araçlarına “Kayseri şehri yanınızda” yazılı brandalar bastırılarak buradan çıkan tüm tırların önüne asıldı. Bizim gönderdiğimiz tırlarda hiçbir kurumun logosu ve ismi geçmiyor. Bu çok önemli. Her tırın içeriği ile birlikte plakası ve şoförün ismiyle birlikte hangi ile gönderiyorsak koordinasyon altına alındı ve teslim edildi. Depolara alınan erzaklar mallar oradan ilgili yerlere teslimatı yapıldı. Bunları listesi elimizde mevcut. Bu iş giderek büyüdü. Bugün itibariyle Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi adını verdiğimiz merkezimizden 361 tır yardım malzemesini deprem bölgelerine sevk ettik. Bunun haricinde sadece Kızılay’a 56 tır gönderdi. Bizden “Kayseri şehri yanınızda” yazılı branda isteyen hayırseverlerimiz de oldu. Bunlarla birlikte Kayseri’den deprem bölgelerine giden tır sayısı 600’ü geçmiş durumdadır” şeklinde konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, “Deprem bölgelerindeki sanayimizin sürdürülebilir hale getirilmesi için neler yapılması ve geçici barınmayla ilgili çalışmalar var. Bu konuyla ilgili halen desteğimiz devam ediyor. Bu işi tek başına devlete bırakmak gibi bir şey söz konusu değil. Devlet bizim devletimiz. Milletimizde ne olduğunu bu depremde gösterdi. Sadece kötü günlerde sıkı sıkı bir araya gelmeyi değil, Allah iyi günlerde bu şekilde sıkı sıkı bir araya gelmeyi nasip etsin. Burada ilk saatlerden itibaren 30 bölgeye yardım göndermişiz. Arkadaşlarımızda gönülden çalıştılar. Depremin ilk saatinde olabildiğince oradakilerle empati yapmaya çalıştık. Valimizde orada göreve başlayınca işimiz kolaylaştı. Bundan sonra daha çok çalışma ve daha çok destek olma zamanı. Birlikte ele ele vererek hem devletimiz hem de milletimiz bu yükün altından kalkmaya muktedirdir. Bizlerde elimizden geleni bu dönemden sonra yapmalıyız” diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da, “Devletimizin ve milletimizin tekrardan başı sağ olsun. Rabbim yaralı olan kardeşlerimize şifa, ölenlere de rahmet eylesin. Rabbimiz böyle büyük bir felaketi milletimize inşallah bir daha yaşatmaz. Bizlerde Palancıoğlu başkanımızın koordinasyonunda toplandık. Çok teşekkür ederim, mükemmel bir organizasyon oldu. Mükemmel bir hizmet seferberliği oldu. Fuar alanımızı da lojistik merkezi olarak hizmete açtık ve bütün sanayicilerimizi arayarak yardım etmelerini söyledik. Allah sanayicilerimizden ve iş adamlarımızdan razı olsun. hepsi fazlasıyla karşılık verdiler. Biz 1 istediysek onlar 10 verdiler. 600’e yakın tırı uğurladık” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Recep Başlamış da, “Bu afette Kayseri’mizin birlik ve beraberliğini bir kez daha gördük. Bu birlik ve beraberlik için herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim böyle bir afeti bir daha ülkemize göstermesin.