Kayserililer depremzedeler için seferber oldu

Kayseri'nin Tomarza, Develi ve Yahyalı ilçelerinde vatandaşlar depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

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  • 17.02.2023 14:08
  • Güncelleme: 17.02.2023 14:38
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Kayserililer depremzedeler için seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza, Develi ve Yahyalı ilçelerinde vatandaşlar depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Cesarettin Kocatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ’Biz ne yapabiliriz?’ diyerek çıktıkları yolda, depremden etkilenen çocuklar için; oyuncak ve kırtasiye malzemesi toplamaya başladı. Develi’ye gelen depremzedelere artması halinde deprem bölgesindeki çocuklara dağıtılacak olan oyuncak ve kırtasiye malzemeleri okulda toplanıyor. Okul Müdürü Cemal Oğuz Kuzu; "Öğretmenimiz Ercan Karademir’in teklifi ile depremzede çocuklarımız için oyuncak ve kırtasiye malzemesi toplamaya başladık. Öğrencilerimizin en sevdikleri oyuncakları ve kullanmadıkları kırtasiye malzemelerini okulumuza bekliyoruz. Minik yüreklere dokunmak istiyoruz. Her öğrencimize özellikle burada yurda gelen çocuklarımıza ve Develi’mizde bulunan depremzede çocuklara, artması halinde; deprem bölgesindeki çocuklara koli şeklinde hazırlayacağız. Tüm velilerimizin ve öğrencilerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.

Depremzedeler için balık satıyor

Yahyalı ilçesinde de fidancılık yapan Durmuş Ali Tutar, depremzedeler için Yahyalı halk pazarında balık satışı yaptı. Mazot parası ve işçilik parası almadan bütün parayı Yahyalı Belediyesi aracılığıyla depremzedelere göndereceğini söyleyen Durmuş Ali Tutar, önümüzdeki haftada Develi’de de aynı kampanya ile elma satışı yapacağını belirterek, "Ben bir ilki başlattım, öncü oldum. Kilosu 25 TL’ye balık satıyorum. Buraya emanet kasa koyduk. Kazanılan parayı Yahyalı Belediyesi aracılığıyla depremzedelere bağışlayacağız. Ben öncülüğünü yapıyorum. Sonra diğer arkadaşlara örnek olur ve bunun arkası inşallah gelir" ifadelerini kullandı.

Tomarza’da esnaf depremzede çocukları eğlendirdi

Tomarza ilçesinde de işletme sahibi olan Mustafa Saraçoğlu ve eşi Nadia Saraçoglu, depremzede çocuklara ilk önce hamburger ısmarladı, ardından da yüzlerini boyayarak eğlendirdi. Müzik eşliğinde keyifli zaman geçiren çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.

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İHA

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