Kayserililerin kurban tercihi küçükbaş hayvan oldu

Kayseri’de Kurban Bayramı’nda 20 bin 750 adet büyükbaş, 39 bin 173 adet de küçükbaş hayvan kesildi.

Kurban Bayramı’nı geride bırakan Kayseri’de kesilen hayvan sayıları açıklandı. Belediyeler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin aldığı önlemler ile Kayseri’de bayram süresi boyunca bir sıkıntı yaşanmazken, vatandaşlar en çok küçükbaş hayvan kesti. Kayserililer tercihini daha fazla küçükbaş hayvandan yana kullanırken, şehirde Kurban Bayramı’nda 20 bin 750 adet büyükbaş ve 39 bin 173 adet küçükbaş hayvan kesildi. Yapılan açıklamada, kesilen hayvanlara ait kulak küpelerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek düşürülmesi gerektiğinin altı çizildi.