KayseriPark Erva Spor Kulubü'nden 2 şampiyon

KayseriPark Erva Spor Kulubü sporcularından Rabia Gizem Gül, Wushu sanda branşında 52 kiloda Balkan Şampiyonu olurken, 40 kiloda Ayşegül Açık, Muaythai Türkiye şampiyonu oldu.

KayseriPark Erva Spor Kulubü antrenörlerinden Nurten Kurt, “Bu işe gönül vermiş antrenörlerinden biriyim. Şuan 100’e yakın sporcumuz var. 3 senedir bu projedeyim. Şuana kadar 20’e yakın Türkiye şampiyonu çıkarttık. 6 tane Balkan Şampiyonu çıkarttık. Rabia Gizem Gül’ü de milli takıma verdik çok şükür. Başta Sayın Valim olmak üzere bu projeye destek çıkan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Wushu sanda branşında 52 kiloda Balkan Şampiyonu olan KayseriPark Erva Spor Kulubü sporcusu Rabia Gizem Gül, “3 senedir Erva’dayım. Nurten Kurt hocamla başladım. Milli sporcuyum Balkan’da 2 şampiyonluğum var, Türkiye derecelerim var. Sayın Valimize teşekkür ederiz, bizim arkamızda durduğu için. Hedefim milli takıma gidip orada bayrağımızı dalgalandırmak. Dünya Şampiyonasında ve Avrupa Şampiyonasında ismimizi duyurmak ve İstiklal Marşımızı yankılandırmak. Erva’ya Nurten hocam sayesinde başladım. O Erva’da olması sebebiyle bu işe girdim ve çok mutluyum. Her gün 2’şer saat olmak üzere 2 tür antrenmanımız var. Haftada 6 gün devam ediyor. Öncelikle küçük kızlarımıza, yaşıtım olan kız arkadaşlarımıza kendilerini savunmak için tavsiye ediyorum” açıklamasını yaptı.

40 kiloda Muaythai Türkiye şampiyonu olan KayseriPark Erva Spor Kulubü sporcusu Ayşegül Açık; “13 yaşındayım. 6 kez Türkiye şampiyonluğum var. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Erva’ya Nurten hocam sayesinde başladım. 40 kiloda muaythaide ringlere çıkıyorum. Kick boks ve wushuda da 40 kiloda maçlara çıkıyorum. 3 branşı yapıyorum. Hedefim Türkiye şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak. Antrenmanlar haftada 6 gün yoğun, dolu dolu ve güzel geçiyor. Erva her mahallede var, herkes kolaylıkla gidebilir. Bu yüzden herkes spor yapsın, kendini koruması için. Sayın Valimize ve antrenörümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.