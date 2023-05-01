Kayseripark'ın kaçak inşaatında şok: Yangın çıkışlarını kapatmışlar

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseripark’ta kaçak inşaatın yapımı için yangın çıkışlarının kaldırıldığını söyleyerek, “Bu işletmede çalışanların ve oraya gelenlerin can güvenliği için bir endişe yok” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kamuoyunun da tepkisini çeken Kayseripark’taki kaçak inşaatla ilgili yeni detayları açıkladı. Otopark alanına yapılan kafeteryalar için AVM’nin yangın çıkışlarının kapatıldığını kaydeden Şahin, yetkililere uyarılarda bulundu.

“Kayseri’nin gözü önünde hukuksuzluklar devam ediyor” diyen Mahmut Şahin, “Kayseripark’ta kaçak inşaat son hız devam ediyor. Kayseri’nin gözü önünde hukuksuzluklar, herhangi bir yasal kurumlara müracaat etmeden, onların iznini almadan keyfi olarak gözümüzün önünde devam ediyor. Son öğrendiğimiz bir şey, bunu savcılığa yaptığımız şikayete de ekleyeceğiz. Bu AVM’lerin hepsinde mutlaka bir yangın çıkışı olur. Bu mağazaların arka tarafında, dış duvarın hemen önünde olur. İçeride çok kalabalık oluşacağı için mağazalardan çıkarlar. Yangın yada benzeri bir tehlikede kaçış için. Bu duvarın önüne bu kafeteryalar yapıldığı için o yangın çıkışı boşa çıktı. Şuanda bu işletme de çalışanların ve oraya gelenlerin can güvenliği için bir endişe yok. “Biz yeni bir ticari alan yapalım, daha çok kazanalım” anlayışı var. Bu mevzuata aykırı. Eninde sonunda itfaiyeden dönmesi lazım. Oradan bir ruhsat alınacak. İtfaiye buraya vermemesi lazım. Bunu da hep beraber takip edeceğiz. Biz burada yapılan hukuksuzlukları söylemeden geri durmayacağız. Bunu da söylüyoruz. Birçok şey maalesef mevzuata aykırı, bu da aykırı. Bu aykırılığı bir gördük, farkındayız. Yetkili kurumlara da söyleyelim de daha sonra “haberimiz yoktu” denmesin diye bunu bir görev olarak kendimize üstlendik” ifadelerini kullandı.