Kayserispor- Başakşehir maçını Kadir Sağlam yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Ankara Bölgesinden hakem Kadir Sağlam yönetecek.

PAYLAŞ
  • 30.01.2023 13:31
  • Güncelleme: 30.01.2023 14:22
  • 38
Kayserispor- Başakşehir maçını Kadir Sağlam yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Ankara Bölgesinden hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kayseri’de Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligin 21. haftasını galibiyetle kapatan iki takımın zorlu mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Çağdaş Altay oldu. Kadir Sağlam bu sezon hem Kayserispor’un hem de Başakşehir 1’er maçında düdük çaldı.

2 Şubat Perşembe günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçı saat 17.00’de başlayacak.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'ye yeni ihracat kapısı: Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB

Kayseri'ye yeni ihracat kapısı: Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB

Tüketiciler Birliği'nden 'bina yönetimi' uyarısı

Tüketiciler Birliği'nden 'bina yönetimi' uyarısı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı

Melikgazi Belediyesi ve Öğrenciler Sokak Hayvanlarına Mama Dağıttı

Melikgazi Belediyesi ve Öğrenciler Sokak Hayvanlarına Mama Dağıttı

Kocasinan'da Çölyak İle İlgili Hem Akademik Hem de Uygulamalı Eğitim

Kocasinan'da Çölyak İle İlgili Hem Akademik Hem de Uygulamalı Eğitim

Kocasinan Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda Hedef Şampiyonluk

Kocasinan Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda Hedef Şampiyonluk

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: 'Partimizi daha ileriye taşımak için adayım'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazarımız Halil Manuş'un yeni bir şiiri daha bestelendi

Yazarımız Halil Manuş'un yeni bir şiiri daha bestelendi

Savran'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Savran'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

DAHA FAZLA
Güven timleri bir haftada bin 756 kişiyi sorguladı

Güven timleri bir haftada bin 756 kişiyi sorguladı

YRP'li Önder Narin, 'Seçimi Yeniden Refah Partisi belirleyecek'

YRP’li Önder Narin, “Seçimi Yeniden Refah Partisi belirleyecek”

Okul servis ücretlerine zam geldi

Okul servis ücretlerine zam geldi

1 haftada 13 bin 97 şahıs, 53 bin 769 araç sorgulandı

1 haftada 13 bin 97 şahıs, 53 bin 769 araç sorgulandı

Güven Timleri 1 haftada 3 aranan kişiyi yakaladı

Güven Timleri 1 haftada 3 aranan kişiyi yakaladı