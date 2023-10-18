Kayserispor -Rizespor maçını Burak Şeker yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor-Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Antalya Bölgesi hakemlerinden Burak Şeker yönetecek.

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  • 18.10.2023 17:34
  • Güncelleme: 18.10.2023 18:58
Kayserispor -Rizespor maçını Burak Şeker yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor-Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Antalya Bölgesi hakemlerinden Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig’in 9. haftasında Kayseri’de Kayserispor ile Çaykur Rizespor takımları karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Kayserispor - Çaykur Rizespor maçına Burak Şeker atandı. Şeker’in yardımcılıklarını Ali Tuna ve Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ali Yılmaz görev yapacak. Burak Şeker bu sezon hem Kayserispor’un hem de Çaykur Rizespor’un birer maçında 4. hakem olarak görev yaptı.

21 Ekim 2023 Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçı saat 13.30’da başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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