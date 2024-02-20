Kayserispor 10 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 26’ıncı haftasında Kayserispor, Başakşehir’in sahasına konuk oldu. Kayserispor sergilediği performansla deplasmandan galip olarak ayrıldı. Mücadelede Kayserispor 3 golle 3 puan kazanarak puanını 32’ye çıkarttı. Öte yandan maçın 90+4’üncü dakikasında her iki teknik direktör Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz ise kulübelerde yaşanan gerginlikten dolayı sarı kart gördü. Maçın uzatma dakikalarına penaltı atışını kurtaran kaleci Bilal galibiyetin mimarı oldu.

GOL… Maçın 9’uncu dakikasında Nazon attı, Kayseripor öne geçti. Başakşehir savunmadan çıkmaya çalışırken rakip yarı alanın ortalarında rakibinden önce araya giren Carole, topu Nazon’a kazandırdrı. Ceza yayının gerisinden topla buluşan Haitili futbolcu sol ayağıyla yerden sert vurdu. Kaleci Volkan’ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu:0-1

GOL… Mücadelenin 15’inci dakikasında Ali Karimi farkı ikiye çıkardı. Kale vuruşu sonrası geriden oyun kurmak isteyen Başakşehir’de Ba’nın Deniz’e doğru göndermek istediği topta Arif araya girdi. Onun kazandırdığı topla ceza yayına hareketlenen Ali Karimi sağ ayağıyla sol üst köşeye müthiş vurdu ve topu çataldan ağlarla buluşturdu:0-2

GOL… Karşılaşmanın 58’inci dakikasında sol kanattan gelişen Deniz Türü. Sol ayağıyla yakın köşeden sert vurdu: 1-2.

GOL… Boe Morte farkı yeniden ikiye çıkartarak, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve kalenin ortasından top ağlarla buluştu: 1-3

GOL.. Hamza Güreler attı fark bire indi. Güreler yakın mesafeden ağları havalandırdı: 2-3

Uzatma dakikalarının 12’nci dakikasında VAR kontrolü ile Başakşehir lehine penaltı verildi. Bilal Bayazit penaltı atışını kurtardı. Maçta başka gol olmadı ve Kayserispor 2-3’lük sonuçla galip gelerek 10 maç sonra kazandı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Kemen, Opoku, Dubois, Ba, Josef (Dk.46 Hamza Güreler, Davidson), Deniz, Abeid (Dk.34 Emirhan), Berkay (Dk.86 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk.78 Keny), Piatek

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole (Dk.78Hasan Ali), M. Bourabia, Boa Morte, Kartal, Ali Karimi (Dk.73 Shukurov), Nazon (Dk.73 Ramazan), Cardoso (Dk.82 Kolovetsios)

GOLLER: Dk. 58 Deniz Türüç, Dk.89 Hamza Güreler (Başakşehir) Dk.9 Nazon, Dk. 15 Ali Karimi ve Dk. 84 Boe Morte (Kayserispor)

SARI KART:Piatek, Kemen, teknik direktör- Çağdaş Atan (Başakşehir) Ali Karimi, Nazon, Hasan Ali, teknik direktör - Burak Yılmaz, Gökhan Sazdağı (Kayserispor).