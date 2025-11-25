Kayserispor, 13 haftanın en çok gol yiyen takımı oldu

  • Haberler
Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 13 haftada kalesinde gördüğü 31 gol ile ligin en çok gol yiyen takımı oldu.

Sezona Başakşehir beraberliği ile başlayan Kayserispor ilk 8 haftada 5 maçta 1-1’lik skorla 3 maçtan da 4-0’lık yenilgiyle ayrılmıştı. Sarı kırmızılılar daha sonra kalecisi gole kapatamayarak puan kaybına devam etti. Kayseri ekibi 13 hafta sonunda kalesinde gördüğü 31 gol ile ligin en çok gol yiyen takımı oldu. Kayserispor ligin geride kalan maçlarında 13 gol attı. Kayserispor’un ardından ligin en çok gol yiyen takımı 24 gol ile son sırada yer alan Fatih Karagümrük oldu.

