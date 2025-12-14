  • Haberler
Kayserispor 16'ncı haftayı 16'ncı sırada tamamladı, dün sahasında Alanyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından haftayı 16'ncı sırada tamamlamayı garantiledi.

Süper Lig’de 15 haftada sadece 2 galibiyet alan Kayserispor, dün Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak son 3 haftayı 5 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla küme düşme potasından kurtulamadı. Kayserispor, dün aldığı beraberlik ile 16’ncı haftayı 16’ncı sırada tamamlamayı garantiledi. İlk yarının son maçında ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Haber Merkezi

