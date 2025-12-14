Kayserispor 16'ncı haftayı 16'ncı sırada tamamladı
Kayserispor 16'ncı haftayı 16'ncı sırada tamamladı, dün sahasında Alanyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından haftayı 16'ncı sırada tamamlamayı garantiledi.
Süper Lig’de 15 haftada sadece 2 galibiyet alan Kayserispor, dün Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak son 3 haftayı 5 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla küme düşme potasından kurtulamadı. Kayserispor, dün aldığı beraberlik ile 16’ncı haftayı 16’ncı sırada tamamlamayı garantiledi. İlk yarının son maçında ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.