Kayserispor, 190 milyon TL harcayabilecek

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonunda ikinci yarısında 190 milyon 855 Bin TL harcayabilecek.

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  • 12.01.2023 08:28
  • Güncelleme: 12.01.2023 10:40
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Kayserispor, 190 milyon TL harcayabilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonunda ikinci yarısında 190 milyon 855 Bin TL harcayabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig takım harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Fenerbahçe’ye verilirken en az limit ise Yukatel Kayserispor’a verildi. En çok harcama limiti alan Fenerbahçe için yüzde 40 sapma ile birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin TL belirlenirken, Kayserispor için yüzde 40’lık sapma oranı ile 190 milyon 855 Bin TL harcama limiti belirlendi.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ise 744 milyon 527 bin TL, yüzde 40 sapma ile birlikte 1 milyar 042 milyon 337 bin TL limit verildi.

İHA

Kayseri Gündem
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