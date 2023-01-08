Kayserispor: 2-1 mağlup oldu

Kayserispor, ligin 18’inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan maç Kayserispor’un 1-2 mağlubiyetiyle sonuçlandı.



GOL… Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında Cardoso takımını öne geçirdi. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur sağ çizgide topla buluştu Onur’un ortasını iyi takip eden Cardoso topu ağlara gönderdi: 0-1.

GOL… Maçın 38’inci dakikasında skora eşitlik geldi. Ev sahibi ekibin paslaşarak kullandığı kornerde Marlon’un sol çaprazdan attığı ortaya iyi yükselen Sowe kafa golü ile skoru dengeledi: 1-1.

GOL… Maçın 63’üncü dakikasında hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe topu sürükledi ve soluna oynadı. Emre Kılınç yakın direğin dibinden top ağlarla buluştu. 2-1

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Ankaragücü’nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor 23 puanda kalırken rakibi Ankaragücü puanını 19’a yükseltmiş oldu. Kayseri ekibi ligin 19’uncu haftasında 13 Ocak Cuma günü saat 17.00’da Sivasspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

MAÇIN KARNESİ

STADYUM: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Marlon, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Diack (Dk. 75 Pedrinho), Tolga, Taylan, Emre (Dk. 83 Chatzigiovanis), Beridze (Dk.90+5 Rodriguez), Sowe (90+5 Macheda)

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif (Dk.89 Talha), Carole, Kemen, Campanharo (Dk.74 Ali Karimi), Gökhan (Dk.74 Emrah), Cardoso, Mane (Dk.75 Ramazan), İlhan (Dk.58 Mustafa)

GOLLER: Dk.38 Sowe ve Dk.63 Emre (Ankaragücü) Dk.14 Cardoso(Kayserispor)

SARI KARTLAR: Diack, Mujakic, Emre Kılınç, Tolga (Ankaragücü) Mustafa (Kayserispor)