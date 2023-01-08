Kayserispor: 2-1 mağlup oldu

 Kayserispor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçtiği maçı 2-1'lik sonuçla kaybetti.

PAYLAŞ
  • 08.01.2023 18:54
  • Güncelleme: 08.01.2023 18:54
  • 74
Kayserispor: 2-1 mağlup oldu

Kayserispor, ligin 18’inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan maç Kayserispor’un 1-2 mağlubiyetiyle sonuçlandı.


GOL… Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında Cardoso takımını öne geçirdi. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur sağ çizgide topla buluştu Onur’un ortasını iyi takip eden Cardoso topu ağlara gönderdi: 0-1.

GOL… Maçın 38’inci dakikasında skora eşitlik geldi. Ev sahibi ekibin paslaşarak kullandığı kornerde Marlon’un sol çaprazdan attığı ortaya iyi yükselen Sowe kafa golü ile skoru dengeledi: 1-1.

GOL… Maçın 63’üncü dakikasında hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe topu sürükledi ve soluna oynadı. Emre Kılınç yakın direğin dibinden top ağlarla buluştu. 2-1

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Ankaragücü’nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor 23 puanda kalırken rakibi Ankaragücü puanını 19’a yükseltmiş oldu. Kayseri ekibi ligin 19’uncu haftasında 13 Ocak Cuma günü saat 17.00’da Sivasspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

MAÇIN KARNESİ
STADYUM: Eryaman Stadyumu
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Marlon, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Diack (Dk. 75 Pedrinho), Tolga, Taylan, Emre (Dk. 83 Chatzigiovanis), Beridze (Dk.90+5 Rodriguez), Sowe (90+5 Macheda)

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif (Dk.89 Talha), Carole, Kemen, Campanharo (Dk.74 Ali Karimi), Gökhan (Dk.74 Emrah), Cardoso, Mane (Dk.75 Ramazan), İlhan (Dk.58 Mustafa)
GOLLER: Dk.38 Sowe ve Dk.63 Emre (Ankaragücü) Dk.14 Cardoso(Kayserispor)

SARI KARTLAR: Diack, Mujakic, Emre Kılınç, Tolga (Ankaragücü) Mustafa (Kayserispor)

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Doğuştan engelli kedi 'Şeker' Engelsiz Yaşam Merkezi'nin neşesi oldu

Doğuştan engelli kedi ‘Şeker’ Engelsiz Yaşam Merkezi’nin neşesi oldu

Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

Melikgazi'den Bir İlk: Taşınmaz Bilgi Sistemi

Melikgazi'den Bir İlk: Taşınmaz Bilgi Sistemi

Usta Sanatçı Hülya Koçyiğit Türk sinemasını konuştu

Usta Sanatçı Hülya Koçyiğit Türk sinemasını konuştu

Kocasinan Belediyesi 228 Ton Kıyafet Atığını Geri Dönüşüme Kazandırdı

Kocasinan Belediyesi 228 Ton Kıyafet Atığını Geri Dönüşüme Kazandırdı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor: 2-1 mağlup oldu

Kayserispor: 2-1 mağlup oldu

MHP'li Tevfik Düzen: 'Bünyan, Kayseri'nin yükselen değeri'

MHP’li Tevfik Düzen: “Bünyan, Kayseri’nin yükselen değeri”

DAHA FAZLA
Buldukları kartla 2 bin liralık alışveriş yaptılar

Buldukları kartla 2 bin liralık alışveriş yaptılar

11 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

11 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

MHP'li Özdemir'den Bahşi'ye cevap: 'Yazıklar olsun'

MHP'li Özdemir'den Bahşi'ye cevap: 'Yazıklar olsun'

Kayseri'nin SMA'lı minikleri için son 22 milyon lira

Kayseri’nin SMA’lı minikleri için son 22 milyon lira

Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti