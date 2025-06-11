  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor 2024 - 2025 sezonunda PFDK'dan 8.5 Milyon TL ceza yedi

Kayserispor 2024 - 2025 sezonunda PFDK'dan 8.5 Milyon TL ceza yedi

Kayserispor, Süper Ligin 2024 - 2025 sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından toplamda 8 Milyon 536 Bin 750 TL para cezasına çarptırıldı.

Kayserispor 2024 - 2025 sezonunda PFDK'dan 8.5 Milyon TL ceza yedi

Süper Ligi 45 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Kayserispor, 2024 - 2025 sezonunda PFDK’dan en fazla ceza alan 5’inci kulüp oldu. En fazla cezayı 22 Milyon 608 Bin 750 TL ile Galatasaray yerken Kayserispor 8 Milyon 536 Bin 750 TL ceza yedi. Kayseri ekibi en çok usulsüz seyirci almadan ceza yedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Elektronik Denetim Ağı Genişliyor: 1700'den Fazla Noktada Kameralı Denetim Mevcut
Kayseri'de Elektronik Denetim Ağı Genişliyor: 1700'den Fazla Noktada Kameralı Denetim Mevcut
'Radar noktası kazaların yoğunlaştığı bölgelere göre belirleniyor'
'Radar noktası kazaların yoğunlaştığı bölgelere göre belirleniyor'
3 Kişinin öldüğü arazi kavgası davasından ayrılan bir davada karar çıktı
3 Kişinin öldüğü arazi kavgası davasından ayrılan bir davada karar çıktı
Müebbetlik eski sevgili katiline bir ceza da hakaretten
Müebbetlik eski sevgili katiline bir ceza da hakaretten
Kayserispor'dan ayrılan Sergej Jakirovic veda mesajı yayınladı
Kayserispor’dan ayrılan Sergej Jakirovic veda mesajı yayınladı
Kayseri Kick Boks İl Seçmeleri 18-20 Haziran'da yapılacak
Kayseri Kick Boks İl Seçmeleri 18-20 Haziran’da yapılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!