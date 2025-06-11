Kayserispor 2024 - 2025 sezonunda PFDK'dan 8.5 Milyon TL ceza yedi

Süper Ligi 45 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Kayserispor, 2024 - 2025 sezonunda PFDK’dan en fazla ceza alan 5’inci kulüp oldu. En fazla cezayı 22 Milyon 608 Bin 750 TL ile Galatasaray yerken Kayserispor 8 Milyon 536 Bin 750 TL ceza yedi. Kayseri ekibi en çok usulsüz seyirci almadan ceza yedi.